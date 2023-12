Wichtige Nachricht für Boeing-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

In den letzten zwei Wochen wurde Boeing von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht" Anleger-Stimmung führt. Die Redaktion konnte jedoch auch 8 positive und keine negativen Signale filtern, weshalb eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität ergaben keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Hinsichtlich der Intensität der Diskussionen wurde festgestellt, dass die Boeing-Aktie weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im vergangenen Jahr wurde die Boeing-Aktie insgesamt 8-mal als "Gut", 2-mal als "Neutral" und nie als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einer langfristigen Gesamteinstufung als "Gut", was auch von Analysten bestätigt wird. Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel für die Aktie liegt bei 263,57 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 1,2 Prozent bedeutet und somit eine "Neutral"-Einstufung ergibt.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 79,77 liegt über dem Branchendurchschnitt von 31,1, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

