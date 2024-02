Wichtige Nachricht für Beiersdorf-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der genutzt wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Beziehung gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Beiersdorf-Aktie beträgt aktuell 40, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 42,57 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Beiersdorf.

Bezüglich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) liegt der aktuelle Wert bei 37, was bedeutet, dass die Börse 37,26 Euro für jeden Euro Gewinn von Beiersdorf zahlt. Dies ist 7 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Persönliche Produkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 34, was darauf hinweist, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird festgestellt, dass das Internet Stimmungen verstärken oder sogar verändern kann. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zu Beiersdorf zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, und es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher ein Gesamtergebnis von "Gut".

Die Diskussionen rund um Beiersdorf auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Schließlich zeigen sich sieben Handelssignale, von denen 3 als Gut und 4 als Schlecht bewertet werden. Dies führt zu einer letztlichen Einstufung als "Schlecht" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Beiersdorf bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet ist.