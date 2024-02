Wichtige Nachricht für Baywa AG-Anleger!

Der Aktienkurs von BayWa hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -31,88 Prozent verzeichnet, was um mehr als 36 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche erzielte hingegen eine mittlere Rendite von 3,76 Prozent, wobei Baywa auch hier mit 35,64 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung rund um die Aktie von Baywa wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Baywa blieb jedoch gering, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Baywa-Aktie für die letzten 7 Tage hat einen Wert von 75, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage einen Wert von 59,71, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe ergibt sich nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Baywa.

Die technische Analyse der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 28,85 EUR deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (33,65 EUR) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen (30,04 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Baywa-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.