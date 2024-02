Wichtige Nachricht für Bank of America-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Die Bank of America wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 34,15 Punkten, was bedeutet, dass die Bank of America-Aktie als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25, der auf 25-Tage-Basis beruht, weist mit einem Wert von 44,97 darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Bank of America eine neutrale Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank of America einen Wert von 10 auf. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Handelsbanken", deren KGV bei 16,68 liegt, ist die Aktie demnach unterbewertet und erhält eine gute Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analysteneinschätzungen für die Bank of America aus den letzten zwölf Monaten zeigen 9 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertung, was im Schnitt zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Für den letzten Monat liegen keine aktualisierten Einschätzungen vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 36,69 USD, was einer Empfehlung von +7,63 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Bank of America-Aktie somit eine positive Empfehlung aus Sicht der Analysten.

In der technischen Analyse ist die Bank of America derzeit +3,08 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von +14,43 Prozent zum gleitenden Durchschnitt als gut eingestuft. Daher wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht positiv bewertet.