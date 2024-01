Wichtige Nachricht für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Anleger!

Die technische Analyse der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 7,29 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 8,28 EUR steht. Dies führt zu einer Distanz von +13,58 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 8,26 EUR, was einem Abstand von +0,24 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv eingestellt waren. Es gab zehn positive und drei negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vorwiegend negativ, weshalb die Stimmungsanalyse zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 60,28, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,26, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein Rating "Neutral".

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt, dass die Aktie wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was zu einer weiteren Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung für die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria als "Schlecht".