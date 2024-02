Wichtige Nachricht für Baiyin Copper City Commercial Building-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Gansu Shangfeng Cement betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 31,49 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI beträgt 52,95, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Gansu Shangfeng Cement eingestellt waren. Es gab drei Tage mit positiven Themen und keine negativen Diskussionen. An 11 Tagen waren die Anleger eher neutral und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Gansu Shangfeng Cement daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Wer aktuell in die Aktie von Gansu Shangfeng Cement investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 4,33 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen Mehrertrag von 2,22 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Gansu Shangfeng Cement eine Rendite von -34,36 Prozent erzielt, was 9,71 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.