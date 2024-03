Wichtige Nachricht für BE AB-Anleger!

Die technische Analyse der Be-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 78,14 SEK lag, während der aktuelle Kurs bei 51,95 SEK liegt, was einer Abweichung von -33,52 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (61,97 SEK) liegt über dem aktuellen Kurs (-16,17 Prozent), wodurch die Be-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Be beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 38,69 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI (61,67) führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und das Buzz-Sentiment in der Internet-Kommunikation haben sich für Be in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, daher erhält Be auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Themen in Bezug auf das Unternehmen, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.