Wichtige Nachricht für AvePoint-Anleger!

Die Avepoint-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden keine positiven Bewertungen abgegeben, während die durchschnittliche Kursprognose ein Abwärtspotenzial von -35,29 Prozent anzeigt. Dies entspricht einer "Schlecht"-Empfehlung. Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Avepoint-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch auf eine neutrale Position hin, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Die Stimmung und Aktivität in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.