Wichtige Nachricht für Aurubis-Anleger!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Bei einem RSI von 39,47 wird die Aurubis-Aktie als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 68,51, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aurubis bei 75,95 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 67,52 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie eine Distanz von -11,1 Prozent zum GD200 aufweist, was als "schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 73,6 EUR, was einer Distanz von -8,26 Prozent entspricht und ebenfalls als "schlecht" eingestuft wird. Somit wird die Gesamtnote als "schlecht" bewertet.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt unsere Analyse, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für Aurubis hat sich in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert, weshalb die Aktie von uns eine "gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Auch hier erhält Aurubis eine "gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "gut" bewertet.

Bei der Betrachtung der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Aurubis eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält Aurubis daher eine "gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer "schlecht" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Aurubis von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "gut"-Rating.

