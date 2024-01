Wichtige Nachricht für Aurora Cannabis-Anleger!

Die Analyse der Aurora Cannabis-Aktie zeigt gemischte Einschätzungen von institutionellen Analysten. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie 0 Mal als "Gut" bewertet, 2 Mal als "Neutral" und 0 Mal als "Schlecht". Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Neutral" von institutioneller Seite. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 0,62 CAD, mit einer erwarteten Entwicklung von 13,71 Prozent und einem mittleren Kursziel von 0,71 CAD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 0,62 CAD als "Schlecht"-Signal betrachtet, da er 16,22 Prozent unter dem GD200 von 0,74 CAD liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,64 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,13 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aurora Cannabis-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Aurora Cannabis aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem RSI-Wert von 63,64 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem Wert von 51 für 25 Tage. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie in den letzten Monaten gering war, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung der Aurora Cannabis als "Schlecht"-Wert führt.

Aurora Cannabis kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Aurora Cannabis jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Aurora Cannabis-Analyse.

Aurora Cannabis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...