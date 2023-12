Wichtige Nachricht für Aura Biosciences-Anleger!

Für Aura Biosciences liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt zu einem positiven Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 24 USD, was eine potenzielle Steigerung um 170,27 Prozent vom letzten Schlusskurs (8,88 USD) bedeutet. Somit erhält die Aura Biosciences-Aktie insgesamt eine positive Bewertung von den Analysten.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls überwiegend positiv. In den letzten ein bis zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen identifiziert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zu den vergangenen Monaten üblich ist, während die Rate der Stimmungsänderung eher negativ war. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale bis negative Einschätzung für Aura Biosciences.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Aura Biosciences-Aktie zeigt sich neutral, da weder überkauft noch überverkauft. Sowohl der 7-Tage-RSI mit einem Wert von 46 als auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 34,77 führen zu einer neutralen Bewertung des Wertpapiers.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Aura Biosciences basierend auf den Analysen der Analysten, der Anleger-Stimmung und dem Relative Strength Index.