Wichtige Nachricht für Aston Martin Lagonda-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Dynagas Lng Partners":

An der Börse notiert die Aktie Aston Martin Lagonda Global am 24.10.2022, 07:16 Uhr, mit dem Kurs von 101.5 GBP. Die Aktie der Aston Martin Lagonda Global wird dem Segment "Automobilhersteller" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Aston Martin Lagonda Global auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 5 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Aston Martin Lagonda Global-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Aston Martin Lagonda Global-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Aston Martin Lagonda Global-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 680 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 569,95 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (101,5 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Aston Martin Lagonda Global somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Aston Martin Lagonda Global haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aston Martin Lagonda Global-Aktie hat einen Wert von 25,16. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (73,89). Der RSI25 liegt bei 73,89, was bedeutet, dass Aston Martin Lagonda Global hier überkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Sell" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Aston Martin Lagonda Global.