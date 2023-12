Wichtige Nachricht für Astellas Pharma-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Astellas Pharma":

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen auf Astellas Pharma überprüft und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien rund um Astellas Pharma diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Neun konkret berechnete Signale (9 "Gut", 0 "Schlecht") führen zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Somit wird Astellas Pharma hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten hat Astellas Pharma eine Performance von -23,03 Prozent erzielt. Andere Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche sind durchschnittlich um -7,1 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Astellas Pharma in diesem Vergleich um -15,93 Prozent unterperformt hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -0,25 Prozent, wobei Astellas Pharma 22,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Astellas Pharma ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Astellas Pharma in diesem Bereich kein positives Bild abgegeben. Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, war niedrig und die Rate der Stimmungsänderung war negativ. Daher wird Astellas Pharma insgesamt als "Schlecht"-Wert in diesem Bereich eingestuft.

Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,45 Prozent und liegt damit 1,03 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel, 2,42). Die Dividendenpolitik von Astellas Pharma wird daher von der Redaktion als "Gut" bewertet. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.