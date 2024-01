Wichtige Nachricht für Arcelormittal South-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Arcelormittal South Africa-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 37, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 44,52 im neutralen Bereich. Zusammenfassend erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Arcelormittal South Africa aktuell ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was einer negativen Differenz von -4,78 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" entspricht. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie gab. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arcelormittal South Africa einen Wert von 1 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 97 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung erhält.