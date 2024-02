Wichtige Nachricht für Applied DNA Sciences-Anleger!

In den letzten zwölf Monaten haben 1 Analystenbewertungen für die Aktie von Applied Dna Sciences stattgefunden. Alle diese Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie geführt hat. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 5 USD, was einem Potenzial von 646,27 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,67 USD ergibt sich eine positive Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,06 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,67 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200. Auf der anderen Seite liegt der GD50 bei 0,62 USD, was eine positive Bewertung ergibt. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Gesamtbewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Dies gilt sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Es gab jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer negativen Bewertung auf dieser Ebene führt.

Zusammenfassend erhält die Applied Dna Sciences-Aktie gemäß der Analyse insgesamt eine neutrale bis negative Bewertung.