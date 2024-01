Wichtige Nachricht für American Lithium-Anleger!

Die Analysten schätzen die Aktie von American Lithium langfristig als "gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten-Bewertungen waren 1 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 7,5 CAD, was einem Anstieg von 380,77 Prozent entspricht. Aktuell liegt der Schlusskurs bei 1,56 CAD, was zu der "gut" Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die American Lithium-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- (37,5 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (47,73 Punkte). Daher erhält die Aktie für beide RSI-Werte eine "neutral" Bewertung.

In Bezug auf Dividenden liegt die Rendite bei 0 %, was 3,59 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "schlecht" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien und auf dem Markt ist überwiegend positiv gegenüber American Lithium. In den letzten Tagen gab es acht positive, fünf negative und an einem Tag keine eindeutige Richtung. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält American Lithium daher eine "gut" Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "gut" bewertet.