Wichtige Nachricht für Amedeo Air Four Plus-Anleger!

Die technische Analyse der Amedeo Air Four Plus zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 45,17 GBP liegt, während der Aktienkurs selbst bei 41,75 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -7,57 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 43,23 GBP, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von -3,42 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Amedeo Air Four Plus eingestellt waren. Es gab insgesamt ein positive und drei negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Amedeo Air Four Plus daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Des Weiteren wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf darstellt. Für Amedeo Air Four Plus beträgt der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen aktuell 89,66, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher das Signal "Schlecht" erhält. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 60, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Schließlich wird die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu dem Gesamtergebnis einer langfristigen "Neutral"-Stimmungsbild führt.