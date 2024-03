Wichtige Nachricht für Ambertech-Anleger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Ambertech wurden der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der RSI7 liegt aktuell bei 64,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass Ambertech weder überkauft noch überverkauft ist. Gleiches gilt auch für den RSI25 mit einem Wert von 44,74. Zusammen ergibt dies eine "Neutral"-Bewertung für Ambertech.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Ambertech diskutiert. An acht Tagen überwog die positive Stimmung, an zwei Tagen die negative. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass Ambertech eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Ambertech aktuell bei 0,24 AUD, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt mit 0,28 AUD 16,67 Prozent darüber. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt ein "Neutral"-Signal. Insgesamt wird Ambertech demnach mit "Gut" bewertet.