Wichtige Nachricht für All In! Games-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI für All! Games beträgt derzeit 41,18 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 54,88, dass All! Games weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator zur Einschätzung einer Aktie. Für All! Games ergibt die Analyse, dass weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen waren jedoch insbesondere negative Themen rund um All! Games im Fokus, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von All! Games mit 1,57 PLN inzwischen -1,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei All! Games wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum eine negative Änderung, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild "Schlecht" lautet.