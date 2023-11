Wichtige Nachricht für Airlines-Anleger!

Airlines erhält gute Bewertungen von Anlegern und Analysten, während der Relative Strength Index neutral ist. In Bezug auf die Anlegerstimmung wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien geäußert. Die letzten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Die Optimierungsprogramme haben jedoch mehr Verkaufssignale generiert, was zu einer schlechteren Bewertung führt. Insgesamt wird das Anlegerstimmungs-Rating für Airlines als gut bewertet.

Im letzten Jahr haben Analysten Airlines zweimal als gut, dreimal als neutral und nie als schlecht bewertet. Das langfristige Rating von institutioneller Seite aus wird daher als neutral eingestuft. Es gibt jedoch keine aktuellen Analystenupdates zum Unternehmen. Die Analysten betrachten den aktuellen Kurs der Aktie bei 141,9 GBP und erwarten eine Entwicklung von 33,9 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 190 GBP. Das wird als gute Bewertung betrachtet. Insgesamt erhält Airlines daher von institutionellen Analysten das Rating "gut".

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Airlines als neutral eingestuft wird. Der RSI7-Wert für sieben Tage beträgt 66,02 und der RSI25-Wert für 25 Tage beträgt 57,03. Beide Werte führen zu einer neutralen Einstufung nach dem Relative Strength Indikator.

Im Vergleich zur Branche schüttet Airlines keine Dividenden aus, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Dividendenrendite beträgt 0 %, was 11,68 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Daraus ergibt sich die Einstufung "schlecht".