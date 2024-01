Wichtige Nachricht für 2G Energy-Anleger!

Die technische Analyse der 2g Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 24,22 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 22,8 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie 5,86 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 22,39 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +1,83 Prozent als "Neutral" betrachtet wird. Zusammenfassend erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei 2g Energy liegt der RSI7 bei 32,42 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,6 Punkten, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält 2g Energy daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet 2g Energy eine Rendite von 0,6 % aus, was 2,53 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,14 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,87 auf, was im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Elektrische Ausrüstung" von 31 deutlich niedriger ist. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" betrachtet und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kritierien ein "Gut".