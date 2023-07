Wichtige Informationen zu Mullen Automotive!

Die Mullen Automotive hat einen bedeutenden Auftrag aus dem europäischen Raum erschlossen. Die in Irland ansässige Autohandelsgruppe Newgate Motor Group hat den Kauf von 30 Einheiten des Elektrofahrzeugs Mullen-GO für städtische Verkehrsanwendungen fest zugesagt. Nach Aussagen der Firma beläuft sich der Wert dieses Auftrages auf geschätzte 320.000 US-Dollar. In vorherigen Absprachen hatten sowohl Mullen als auch Newgate eine potentielle Erhöhung auf bis zu 500 Fahrzeuge pro Jahr angedeutet, was auf eine mögliche Ausdehnung dieser Partnerschaft hindeuten mag.

Fokussierung auf Elektro-Transporter!

Des Weiteren fokussiert sich die Mullen Automotive intensiv auf die Produktion und Zusammenstellung ihrer elektrisch betriebenen Transporterflotte. Über 350 Fahrzeuge der Kategorie 1 sollen laut Unternehmensinformationen vom...