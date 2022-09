Wichtige Biotech-Katalysatoren für den 9. September 2022 - Zusammenfassung am Ende des Tages

Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) hat Spectrum Pharmaceuticals’ (NASDAQ:SPPI) Leitprodukt ROLVEDON (eflapegrastim-xnst) Injektion zur Verringerung der Inzidenz von Infektionen, wie durch febrile Neutropenie manifestiert genehmigt. Spectrum Pharmaceuticals Aktien handelten bis zu 3,17 Prozent in einer Spanne von $1,21 bis $1,30 bei einem Tagesvolumen von 6,8 Millionen Aktien gegenüber einem durchschnittlichen Volumen von 2,72 Millionen Aktien in den letzten… Hier weiterlesen