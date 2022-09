Wichtige Biotech-Katalysatoren für den 8. September 2022 - Zusammenfassung am Ende des Tages

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Die United States Food and Drug Administration (FDA) hat Revance Therapeutics’ (NASDAQ:RVNC) Hauptprodukt DAXXIFY (DaxibotulinumtoxinA-lanm) zur Injektion für die vorübergehende Verbesserung von mittelschweren bis schweren Stirnfalten (Glabellafalten) bei Erwachsenen zugelassen. Revance-Aktien handelten bis zu 22,39 Prozent in einer Spanne von $22,02 bis $25,47 bei einem Tagesvolumen von 8,73 Millionen Aktien gegenüber einem durchschnittlichen Volumen von 729,3 Tausend Aktien in drei… Hier weiterlesen