Wichtige Biotech-Katalysatoren für den 12. September 2022 - Zusammenfassung am Ende des Tages

Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) hat Mersana Therapeutics’ (NASDAQ:MRSN) Hauptkandidat XMT-1660 für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasierendem dreifach negativem Brustkrebs (TNBC) die Fast-Track-Zulassung erteilt. Mersana Aktien gehandelt so hoch wie 1,79 Prozent, in einem Bereich von $ 7,48 bis $ 7,94 auf Tagesvolumen von 1,34 Millionen Aktien, schloss regulären Handelssitzung bei $ 7,48. Die… Hier weiterlesen