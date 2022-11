Wib erhält Finanzierung in Höhe von 16 Millionen USD, um das Wachstum zu beschleunigen und das wachsende Problem der API-Sicherheit zu lösen

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Führt die branchenweit erste ganzheitliche API-Sicherheitsplattform ein, die vollständige Transparenz und Kontrolle über das gesamte API-Ökosystem bietet – vom Code bis zur ProduktionWib (https://wib.com/), das schnell wachsende Cybersecurity-Startup, das eine neue Ära der API-Sicherheit einläutet, gab heute eine Investition in Höhe von 16 Millionen US-Dollar bekannt, die von Koch Disruptive Technologies (KDT) (https://kochdisruptivetechnologies.com/#20e20f2), dem Wachstums- und Venture-Arm von Koch Industries, Inc. angeführt wird und an der sich Kmehin Ventures, Venture Israel, Techstars und bestehende Investoren beteiligen. Die Investition wird verwendet, um die bahnbrechende ganzheitliche API-Sicherheitsplattform von Wib zu verbessern und das internationale Wachstum zu beschleunigen, während das Unternehmen seine Aktivitäten in Nord- und Südamerika, dem Vereinigten Königreich und EMEA ausbaut.Die API-Sicherheit stellt heutzutage eine der größten Herausforderungen für CIOs dar. Konventionelle API-Sicherheitslösungen sind isoliert und fragmentiert, so dass CIOs die Wahl zwischen mehreren Einzelprodukten oder aufgesetzten Integrationen haben, um eine Patchwork-Lösung zu schaffen. Dies führt zu höheren Kosten und höherer Komplexität, geringerer Sichtbarkeit und Kontrolle sowie einer höheren Risikoanfälligkeit.Die ganzheitliche API-Sicherheitsplattform von Wib ist die einzige Lösung, die einen vollständigen Einblick in die gesamte API-Landschaft bietet, vom Code bis zur Produktion. Sie hilft Softwareentwicklern, Cyber-Verteidigern und CIOs dabei, eine einzige ganzheitliche Sicht auf ihren gesamten API-Bereich zu erhalten. Durch die Bereitstellung einer rigorosen Echtzeit-Inspektion, -Verwaltung und -Kontrolle in jeder Phase des API-Lebenszyklus kann Wib die Inventarisierung und die Verwaltung von API-Änderungen automatisieren, Rogue-, Zombie- und Schatten-APIs identifizieren und die geschäftlichen Risiken und Auswirkungen analysieren. Dies hilft Unternehmen dabei, ihre API-Angriffsfläche zu reduzieren und zu stärken.„APIs haben sich zur Achillesferse der Cyberabwehr und zum wichtigsten Angriffsvektor für Cyberangriffe entwickelt", so Gil Don, CEO und Mitbegründer von Wib. „APIs machen 91 % des heutigen Internetverkehrs aus, wobei über 50 % für die IT- und Sicherheitsteams der Unternehmen unsichtbar sind. Diese unbekannten, nicht verwalteten und nicht gesicherten APIs schaffen massive blinde Flecken für CIOs, die kritische Schwachstellen in der Geschäftslogik offenlegen und das Risiko erhöhen.„Darüber hinaus wurden herkömmliche und veraltete Web-Sicherheitsansätze wie WAFs und API-Gateways nie zum Schutz vor modernen logikbasierten Schwachstellen entwickelt. Die Wib-Plattform wurde eigens für eine API-gesteuerte Welt entwickelt und schafft eine neue Kategorie von API-nativer Sicherheit."In einem kürzlich erschienenen Bericht des Marktforschungsunternehmens GigaOm wird Wib als „Fast Mover" in der Kategorie „Leader" eingestuft. Darin heißt es: „Wib ist ein neues Unternehmen, aber sein Angebot ist stark genug, um direkt in die Kategorie der Leader aufzusteigen", und „Wib ist ein Neueinsteiger in diesem Bereich, bietet jedoch eine umfassende Lösung." Wib wurde auch für seine Fähigkeit zur „Quellcode-Analyse mit Blick auf API-Schwächen ist die größte Stärke von Wib" hervorgehoben. Der Bericht stuft den API-Laufzeitschutz, die Überwachung und die Berichterstattung von Wib als außergewöhnlich in Bezug auf Fokus und Ausführung ein. Dies ist ein echtes Zeugnis für die innovative API-Sicherheitsplattform und den Ansatz von Wib.Informationen zu WibWib ist mit seiner branchenweit ersten ganzheitlichen API-Sicherheitsplattform Vorreiter einer neuen Ära der API-Sicherheit. Wib bietet eine kontinuierliche und vollständige Transparenz und Kontrolle über das gesamte API-Ökosystem und ermöglicht es Entwicklern, ohne Sicherheitssorgen zu programmieren, und Sicherheitsteams, mit Gewissheit Schutz zu bieten.Das Wib-Eliteteam aus Entwicklern, Angreifern, Verteidigern und erfahrenen Cybersicherheitsexperten stützt sich auf reale Erfahrungen und Fachkenntnisse, um innovative Technologielösungen zu definieren und zu entwickeln, die es den Kunden ermöglichen, die Identität, den Bestand und die Integrität jeder API zu schützen, egal in welchem Stadium des Entwicklungszyklus, ohne die Entwicklung zu beeinträchtigen oder Innovationen zu ersticken.Wib hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv in Israel und verfügt über eine internationale Präsenz in Houston in den USA und London im Vereinigten Königreich. Es wurde im August 2021 von Serienunternehmer Gil Don (CEO), Ran Ohayon (CRO) und Tal Steinherz gegründet, der zuvor als CTO der israelischen Cyberdirektion tätig war.