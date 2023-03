Wialon Telematik-Plattform erreicht 3,5 Millionen vernetzte Fahrzeuge weltweit

Vilnius, Litauen, 20. März 2023 (ots/PRNewswire) -Wialon (https://gurtam.com/en/wialon), die globale Telematik- und IoT-Plattform des europäischen Softwareentwicklers Gurtam, hat die Rekordzahl von 3,5 Millionen angeschlossenen Geräten in über 150 Ländern erreicht. Wialon ist die größte Flottenmanagement-Plattform der Welt, gemessen an der Anzahl der angeschlossenen Fahrzeuge und anderer Assets.Wialon arbeitet weltweit mit einem Netzwerk von mehr als 2.400 Partnern zusammen, zu denen Telematik-Dienstleister und Lösungsentwickler gehören. Wialon vernetzt und verfolgt Fahrzeuge und Anlagen, von Fracht- und Personenfahrzeugflotten über Spezialmaschinen bis hin zu stationären Einheiten, einschließlich Generatoren und Kraftstoffspeichern.Das 3.500.000ste Fahrzeug, das über die Wialon-Plattform angeschlossen ist, gehört zu einer Flotte von Krankenwagen in Westafrika, wo der Wialon-Partner Geoloc Conseil für eine effiziente Disposition der Krankenwagen und ein effizientes Kraftstoffmanagement sorgt. Das Unternehmen ist vor allem in Frankreich und Westafrika tätig und bedient Transport-, Bau-, Expresskurier- und Dienstleistungsunternehmen.„Wir arbeiten seit 2016 mit Wialon zusammen, als uns eine einfache Internetsuche zu der Lösung für die Kraftstoffverfolgung und die Überwachung der Maschinenstunden führte. Sieben Jahre später sind wir stolz darauf, das 3.500.000ste Fahrzeug auf der Plattform angeschlossen zu haben. Innovative, zuverlässige und benutzerfreundliche Technologielösungen auf Wialon-Basis spielen eine Schlüsselrolle bei der Ermöglichung und Beschleunigung des Unternehmenswachstums in Afrika", sagt Francois Traoré, Geschäftsführer von Geoloc Conseils.Die Wialon-Plattform und ihre Softwarelösungen für das Flottenmanagement: Die über 2.400 Partner von Wialon – Telematik-Dienstleister und Entwickler von Lösungen – haben Anwendungen in einer Vielzahl von Märkten und Branchen eingesetzt: Transport und Mobilität, Logistik, Lieferdienste, Bauwesen, Agrarindustrie, Wasser- und Abfallwirtschaft, öffentliche Versorgungsbetriebe, Eisenbahn, Bergbau und Verarbeitung sowie Sicherheit. Sie arbeiten in Europa, den USA, Kanada, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Afrika, Australien und Zentralasien.„Telematik- und IoT-Anwendungen sind im Flottenmanagement mittlerweile allgegenwärtig, und wir sind sehr stolz auf den Beitrag von Wialon zum Wachstum des Ökosystems aus globalen Partnern, Entwicklern und Kunden. Der Anschluss von 3,5 Millionen Einheiten ist ein bedeutender Meilenstein für uns, der Wialon zur größten globalen Telematik- und IoT-Plattform macht, gemessen an der Anzahl der angeschlossenen Fahrzeuge und anderer Vermögenswerte weltweit ", sagt Aliaksandr Kuushynau, Leiter von Wialon bei Gurtam.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2034561/Wialon.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wialon-telematik-plattform-erreicht-3-5-millionen-vernetzte-fahrzeuge-weltweit-301774313.htmlPressekontakt:Kristina Kruchkova,k.kryuchkova@gurtam.com,+37069625314Original-Content von: Wialon, übermittelt durch news aktuell