WiTricity führt ein neues FastTrack-Integrationsprogramm ein, mit dem Fahrzeughersteller schneller auf kabelloses EV-Laden umsteigen können

Watertown, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Das gestraffte Programm ermöglicht es OEMs, innerhalb von 90 Tagen mit der Bewertung und Erprobung von E-Fahrzeugen mit kabellosem Laden zu beginnen- Das neue Programm ermöglicht es Automobilherstellern, ihre Bemühungen um werksseitig installierte kabellose Ladegeräte in neuen Elektrofahrzeugen voranzutreiben- Die Bewertung öffnet auch die Tür für das kabellose Aufladen, das in der Zwischenzeit vom Händler installiert werden kann.- Programm beginnt mit der Einführung im August 2023WATERTOWN, Massachusetts, 12. Juli 2023 /PRNewswire /-- WiTricity (http://www.witricity.com/), der Pionier auf dem Gebiet des kabellosen Aufladens von Elektrofahrzeugen, kündigte heute das FastTrack-Integrationsprogramm für Automobil-OEMs an, das eine erste Fahrzeugintegration in nur drei Monaten ermöglicht und damit die Tests der Automobilhersteller für das kabellose Aufladen auf bestehenden und zukünftigen Elektrofahrzeugplattformen erheblich beschleunigt. Das kabellose Laden wird auf der EV-Plattform des Automobilherstellers mit dem WiTricity Halo™-Empfänger und dem WiTricity Halo™-Ladegerät mit 11kW vollständig aktiviert und betriebsbereit sein.„Da wir die Herausforderungen der Zeitpläne in der Automobilindustrie kennen, sind wir bestrebt, den OEMs zu helfen, die von den Kunden gewünschte drahtlose Ladetechnologie schneller einzuführen", sagte Alex Gruzen, CEO von WiTricity. „Wir verfügen über umfangreiche Erfahrungen bei der Aufrüstung bestehender Fahrzeuge wie dem Tesla Model 3 und dem Ford Mustang Mach-E, um kabelloses Laden zu unterstützen, und bei der Zusammenarbeit mit frühen Anwendern von werkseitig installiertem kabellosem Laden. WiTricity kann mit OEMs nicht nur bei der Evaluierung zusammenarbeiten, sondern auch bei der Lieferung von drahtlosen Ladelösungen in Automobilqualität für Produktionsprogramme aus unserer globalen Lieferkette."Händler-Installation als Option möglichDas FastTrack-Integrationsprogramm von WiTricity unterstützt OEMs bei der Entwicklung von beim Händler installierbaren kabellosen Ladeoptionen, die der Marktnachfrage entsprechen, während die Produktionsprogramme noch in der Entwicklung sind. Dieses Programm bietet eine test- und evaluierungsfähige kabellose Ladeoption mit einer vollständigen und eleganten Implementierung von Hardware und Software. Die Lösungen von WiTricity entsprechen dem globalen Automobilstandard für kabelloses Laden, der von der Society of Automotive Engineers im Jahr 2020 ratifiziert wird.In einer unabhängigen Umfrage, die von Tidewatch Partners im Juni 2023 durchgeführt wurde, gaben 80 % der Verbraucher, die einer Premium-Automobilmarke treu sind, an, dass sie zu einer anderen Premium-Automobilmarke wechseln würden, wenn diese kabelloses Laden anbieten würde.„Wir haben umfangreiche Untersuchungen mit EV-Verbrauchern und Flotten durchgeführt, die auf Elektrofahrzeuge umsteigen möchten", sagte Gruzen. „Wir wissen, dass Verbraucher Elektrofahrzeuge mit kabelloser Ladeoption bevorzugen, und wir wissen, dass dies auch eine Menge Herausforderungen für Flotten löst".Informationen zu WiTricityWiTricity ist Pionier im Bereich des kabellosen Ladens von Elektrofahrzeugen und führend in der Entwicklung und Implementierung der Magnetresonanztechnologie für Passagier- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte des Unternehmens stützen sich auf ein umfangreiches Patentportfolio, das ratifizierte globale Standards für kabelloses Laden von Elektrofahrzeugen unterstützt, darunter SAE, ISO und GB. Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer erwarten von WiTricity, dass es dazu beiträgt, die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen, indem es den Aufwand für das Aufladen an der Steckdose eliminiert und die Voraussetzungen für die zukünftige Autonomie schafft. Neben Elektrofahrzeugen ist die WiTricity-Technologie die Grundlage für das kabellose Laden vieler Produkte, von Unterhaltungselektronik über Mikromobilität bis hin zur Robotik.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2152128/WiTricity_Halo_TM_charger_with_EV_in_elegant_garage_side_view_3840x2160.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/witricity-fuhrt-ein-neues-fasttrack-integrationsprogramm-ein-mit-dem-fahrzeughersteller-schneller-auf-kabelloses-ev-laden-umsteigen-konnen-301875562.htmlPressekontakt:Medienkontakt: Efrain Olivares,Telemetry Public Relations im Namen von WiTricity,818-253-7196,witricity@telemetryagency.comOriginal-Content von: WiTricity, übermittelt durch news aktuell