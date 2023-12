WiSA Technologies Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die technische Analyse der Wisa-Aktie ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,15 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,12 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -89,57 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,2 USD, was einen Abstand von -40 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage erreichte einen Wert von 100, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 53,85, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Wisa-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Dies spiegelt sich in einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien wider, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen über die Wisa-Aktie in den sozialen Medien zeigen keine klare Richtung, da überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Die Redaktion schließt daraus, dass die Anlegerstimmung für die Aktie als "Neutral" einzustufen ist.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Wisa-Aktie gemäß der technischen Analyse, des RSI, des Sentiments und der Anlegerdiskussion aktuell mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen wird.