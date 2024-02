WiSA Technologies Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. In unserem Fall betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für die Wisa-Aktie. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was bedeutet, dass Wisa derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 75, dass Wisa überkauft ist, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Wisa diskutiert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Zusammengefasst ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wisa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,69 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,08 USD liegt, was einem Unterschied von -88,41 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage von 0,12 USD liegt über dem letzten Schlusskurs von -33,33 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz hin zu besonders positiven Themen, weshalb dieses Kriterium mit "Gut" bewertet wird. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Wisa für diese Stufe daher ein "Gut".