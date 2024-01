WiSA Technologies Aktie: Chancenlos!

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Hinweise auf überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. In Bezug auf die Wisa-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 58,82, während der RSI auf 25-Tage Basis ebenfalls bei 58,82 liegt, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wisa-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,87 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,11 USD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -87,36 Prozent und einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Darüber hinaus liegt der letzte Schlusskurs der Wisa-Aktie auch unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (-21,43 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Wisa eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 2 Prozent. Aus dieser Perspektive wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend negative Meinungen zur Wisa-Aktie veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit negativen Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Zusammenfassend ergibt sich aus der Analyse des RSI, der technischen Faktoren und des Anleger-Sentiments insgesamt eine Bewertung von "Schlecht" für die Wisa-Aktie.