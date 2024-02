Whole Earth Brands Aktie: Das war nur der Anfang!

Die technische Analyse der Whole Earth Brands zeigt, dass der aktuelle Kurs von 4,78 USD um +25,13 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies deutet auf eine kurzfristig positive Einschätzung hin. Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so liegt die Distanz zum GD200 bei +33,89 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht somit als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Whole Earth Brands ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen dominierten vor allem positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Whole Earth Brands zeigen ein positives Bild. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung ergeben insgesamt ein neutrales Stimmungsbild. Insgesamt wird die langfristige Stimmungslage somit als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Whole Earth Brands liegt bei 40, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 29,2 auf eine positive Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie.

Insgesamt zeigen die technische Analyse, die Anleger-Stimmung und der Relative Strength-Index eine positive Entwicklung für die Aktie von Whole Earth Brands.