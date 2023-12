Whole Earth Brands Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Analyse der Stimmung und des Buzzes um die Whole Earth Brands-Aktie ergibt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde festgestellt, dass die Anleger in den letzten Monat ähnlich wie sonst über das Unternehmen diskutierten. Auch dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Whole Earth Brands-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Whole Earth Brands-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (52) als auch der RSI der letzten 25 Tage (55,13) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Whole Earth Brands.

Die Auswertung der Kommentare und Beiträge in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger die Whole Earth Brands-Aktie in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewerteten. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung insgesamt "Neutral" ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Whole Earth Brands-Aktie um 3,96 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Der Schlusskurs in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist ebenfalls eine geringe Abweichung von +1,79 Prozent auf. Daher wird die Whole Earth Brands-Aktie auch aus charttechnischer Sicht mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit für die Whole Earth Brands-Aktie eine "Neutral"-Bewertung sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch aus charttechnischer Sicht.