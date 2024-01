Whole Earth Brands Aktie: Das kann keiner glauben

Die Stimmung der Anleger gegenüber Whole Earth Brands ist positiv, wie Analysten anhand von Kommentaren in sozialen Medien festgestellt haben. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Whole Earth Brands wurden auch über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert. Dabei ergab sich, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Daher wird die Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Whole Earth Brands-Aktie deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Einschätzung.

Insgesamt wird Whole Earth Brands daher hinsichtlich des RSI mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Whole Earth Brands-Aktie nur geringfügig vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage abweicht. Daher wird das Unternehmen aus charttechnischer Sicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.