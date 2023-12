Whole Earth Brands Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Whole Earth Brands-Aktie wird in der aktuellen technischen Analyse als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs von 3,39 USD liegt 3,99 Prozent über dem GD200 (3,26 USD), was auf ein neutrales Signal hindeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 3,35 USD, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal bedeutet, da der Abstand +1,19 Prozent beträgt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal. In den sozialen Medien wurden überwiegend negative Meinungen zur Whole Earth Brands-Aktie veröffentlicht, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionen im Internet zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Whole Earth Brands-Aktie, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was insgesamt zu einem neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Whole Earth Brands-Aktie zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal. Der aktuelle Wert von 40,82 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 48 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral" führt.