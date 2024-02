Whole Earth Brands Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Für Whole Earth Brands ergibt sich ein RSI von 6,38, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 25,7, was ebenfalls eine Einstufung als "Gut" für 25 Tage ergibt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde zu Whole Earth Brands. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen von Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen. Infolgedessen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Whole Earth Brands-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend positiv entwickelt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 3,51 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,74 USD liegt, was einer Abweichung von +35,04 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,65 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt, mit einer Abweichung von +29,86 Prozent. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Whole Earth Brands eine "Gut"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate für Whole Earth Brands. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich für Whole Earth Brands eine positive Einschätzung basierend auf dem RSI, der Stimmung auf sozialen Plattformen und der technischen Analyse, während die längerfristige Betrachtung der Kommunikation eine neutrale Einschätzung liefert.