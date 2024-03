Whole Earth Brands Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die technische Analyse der Whole Earth Brands-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei durchschnittlich 3,7 USD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 4,77 USD, was einem Unterschied von +28,92 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,2 USD liegt über dem letzten Schlusskurs (+13,57 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Whole Earth Brands-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass die Whole Earth Brands weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 6,54, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. In diesem Punkt wird das Wertpapier jedoch als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält die Whole Earth Brands-Aktie somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Die Anleger waren an einem Tag vor allem negativ eingestellt, während an sieben Tagen eine neutrale Einstellung herrschte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Whole Earth Brands daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Whole Earth Brands in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war für das Unternehmen in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.