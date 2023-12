Whitemud Resources Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Whitemud-RSI liegt bei 75, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 35,71, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt wird das Rating daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden rendite schüttet Whitemud im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Baumaterialien eine Rendite von 0 % aus, was 73,78 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen neben harten Faktoren auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Analysten haben die sozialen Plattformen für Whitemud untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Auch in den vergangenen zwei Tagen wurden überwiegend negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" hinsichtlich der Stimmung führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Whitemud festgestellt werden. Da keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen auftraten, wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.