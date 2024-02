Whitemud Resources Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu bewerten. Er ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Whitemud-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 70, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 35,82, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Whitemud.

Die Dividendenrendite wird aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs berechnet. Whitemud weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,29 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Whitemud liegt derzeit bei 4, was bedeutet, dass die Börse 4,51 Euro für jeden Euro Gewinn von Whitemud zahlt. Dies liegt 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 50, und daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Whitemud festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz eine "Neutral"-Bewertung.