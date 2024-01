Whitehorse Gold Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Tincorp Metals notiert derzeit bei 0,32 CAD, was einem Abstand von -8,57 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -21,95 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysen von Tincorp Metals auf sozialen Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält Tincorp Metals daher eine "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Tincorp Metals zeigt einen Wert von 20, was auf eine "Gute" Einschätzung hinweist. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 55,7, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Zusammenfassend ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung als "Gut".

