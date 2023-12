Whitehaven Coal Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die technische Analyse der Whitehaven Coal-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 6,88 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 7,35 AUD liegt, was einer Abweichung von +6,83 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (7,09 AUD), liegt der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt (+3,67 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Whitehaven Coal-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch gab es eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Bewertung der Aktienkurse lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Whitehaven Coal liegt bei 40,43, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 36,45 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Whitehaven Coal-Aktie als "Neutral".