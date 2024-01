Whitehaven Coal Aktie: Hammer Entwicklung!

Die technische Analyse der Whitehaven Coal-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der aktuelle Kurs liegt bei 7,44 AUD, was einer Entfernung von +7,98 Prozent vom GD200 (6,89 AUD) entspricht. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 7,2 AUD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Kombination aus GD200 und GD50 ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung für den Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Whitehaven Coal-Aktie zeigt ebenfalls interessante Werte. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 22, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (37,57) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher auch nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Whitehaven Coal.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen hingegen überwiegend negativ. Die Diskussion war von positiven Themen geprägt an sechs Tagen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger zeigten sich ebenfalls verstärkt negativ eingestellt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat deutlich nachgelassen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Whitehaven Coal.