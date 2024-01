Whitehaven Coal Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Whitehaven Coal-Aktie wird anhand verschiedener Kriterien einer technischen Analyse bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 6,91 AUD. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,86 AUD, was einem Unterschied von +13,75 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7,22 AUD wurde mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +8,86 Prozent bewertet und erhält somit ein "Gut"-Rating. Somit erhält die Whitehaven Coal-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Anlegerstimmung rund um die Whitehaven Coal-Aktie zeigt sich hingegen negativ. Diskussionen in den sozialen Medien in den vergangenen Wochen spiegeln überwiegend negative Meinungen wider. Die Redaktion bewertet daher die Aktie als "Schlecht" bezogen auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Whitehaven Coal-Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der längerfristige RSI25 ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Whitehaven Coal-Aktie aufgrund der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung, während die Anlegerstimmung und das Sentiment neutral bis schlecht bewertet werden.