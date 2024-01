Whitecap Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die kanadische Öl- und Gasfirma Whitecap Energy schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 5,35 % im Vergleich zu 74,96 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Whitecap-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 67, während der RSI auf 25-Tage-Basis 61,83 beträgt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In den letzten 12 Monaten erzielte Whitecap eine Performance von -1,78 %, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 1,15 % gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -2,94 % im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor lag die Rendite mit -2,94 % unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Whitecap-Aktie von 8,96 CAD am letzten Handelstag deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 10,24 CAD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Schlusskurs von 8,96 CAD liegt auch unter dem 50-Tages-Durchschnitt von 9,68 CAD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Whitecap-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.