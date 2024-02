White Rock Minerals Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "L Catterton Asia Acquisition Corp":

Die technische Analyse der White Rock Minerals-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,06 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,063 AUD weicht um +5 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,06 AUD, und der letzte Schlusskurs weicht ebenfalls um +5 Prozent ab, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der White Rock Minerals liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung für White Rock Minerals in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufgewiesen hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.