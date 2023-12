White Mountains Insurance Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

White Mountains Insurance hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 9,15 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Unternehmen in der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 27,04 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass White Mountains Insurance eine Underperformance von -17,89 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im Finanzsektor lag die durchschnittliche Rendite bei 6,92 Prozent, und White Mountains Insurance übertraf diesen Wert um 2,23 Prozent. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Underperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von White Mountains Insurance derzeit bei 0,07 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,89 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der White Mountains Insurance bei 1466,25 USD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1498 USD, was einer Differenz von +2,17 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der Wert bei 1485,67 USD, was einer Differenz von +0,83 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die White Mountains Insurance-Aktie beträgt derzeit 44 auf 7-Tage-Basis und 50,23 auf 25-Tage-Basis, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt weist die White Mountains Insurance-Aktie in den verschiedenen Kategorien eher durchschnittliche Werte auf und erhält daher insgesamt ein "Neutral"-Rating.