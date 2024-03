White Mountains Insurance Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Aktienkurs von White Mountains Insurance hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 24,62 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Finanzbranche liegt. Die mittlere Rendite der Versicherungsbranche in diesem Zeitraum beträgt 25,31 Prozent, wobei White Mountains Insurance 0,69 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr hat das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die White Mountains Insurance-Aktie beträgt aktuell 62, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 36,01, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse des RSI ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating für White Mountains Insurance.

Die Dividendenrendite von White Mountains Insurance beträgt derzeit 0,07 %, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,39 % in der Versicherungsbranche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel überwiegend positiv sind. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu der Schlussfolgerung führt, dass das Unternehmen angemessen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt ist die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie von White Mountains Insurance demnach als "Gut" zu bewerten.