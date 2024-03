White Mountains Insurance Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die White Mountains Insurance-Aktie hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung erhalten, da die Dividendenrendite von 0,07 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt um 4,31 Prozent niedriger liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der White Mountains Insurance liegt bei 39,78, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild erhielt die Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität unterdurchschnittlich waren und die Rate der Stimmungsänderung nur geringfügig war.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die White Mountains Insurance in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,62 Prozent, was jedoch im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Underperformance von -12,09 Prozent darstellt. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Aktie jedoch um 11,77 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.