White Mountains Insurance Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Aktienkurs der White Mountains Insurance zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 5,35 Prozent, was mehr als 151532 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Versicherung" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 15,37 Prozent, wobei White Mountains Insurance mit 10,02 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist White Mountains Insurance aktuell einen Wert von 0,07 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,8 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von White Mountains Insurance liegt aktuell bei 27,32 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist (Wert: 28,76). Aufgrund dessen erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von White Mountains Insurance einen Wert von 10, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 40 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Die Aktie kann daher als "günstig" bezeichnet werden.