White Mountains Insurance Aktie: Ist das wirklich alles?

Die technische Analyse der White Mountains Insurance-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1473,53 USD liegt. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 1495,06 USD, was einem Unterschied von +1,46 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (1483,66 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,77 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die White Mountains Insurance-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für White Mountains Insurance beträgt aktuell 40,01 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 54,08) führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit wird die Aktie auch aus RSI-Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der White Mountains Insurance-Aktie im letzten Jahr um 4,63 Prozent unter dem Durchschnitt. Im Bereich der Versicherungen beträgt die mittlere jährliche Rendite 18,99 Prozent, wobei die Aktie aktuell um 12,58 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der White Mountains Insurance-Aktie einen Wert von 9,49 auf. Dies ist deutlich günstiger als das Branchenmittel (39,24) und führt zu einer Unterbewertung um 76 Prozent. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.